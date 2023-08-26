Муж Джессики Альбы назвал причину расставания с женой

Муж актрисы Джессики Альбы кинопродюсер Кэш Уоррен расставался с женой на четыре года из-за собственной ревности. Об этом он рассказал в одном из выпусков подкаста Whine Down With Jana Kramer.

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По словам Уоррена, как только они с Альбой начали встречаться, он стал безумно ревновать ее к другим мужчинам. Ему было тяжело привыкнуть к тому вниманию, которое популярная актриса постоянно получала.

"Это не давало мне покоя. Я всегда был довольно уверенным в себе человеком... А тут я постоянно ревновал", — вспоминал Уоррен в подкасте.

После нескольких лет расставания Кэш Уоррен понял, что хочет возобновить романтические отношения с Джессикой. В подкасте Уоррен признался, что теперь всегда старается поддерживать жену и поощряет ее больше заниматься карьерой. Пара смогла преодолеть трудности и даже обзавелась тремя детьми.

Кэш Уоррен и Джессика Альба познакомились в 2004 году на съемках фильма "Фантастическая четверка". Альба исполняла одну из главных ролей, а Уоррен был ассистентом режиссера.