Телеведущая Чехова раскрыла отношение к россиянам в Европе
Популярная телеведущая Анфиса Чехова в своих соцсетях рассказала, как в Европе относятся к россиянам.
Не так давно звезда побывала в Монако, а после отправилась в Париж. По словам Чеховой, ей регулярно рассказывают "какие-то страшилки" о том, что европейцы крайне негативно настроены по отношению к россиянам. Но Анфиса с этим не согласна:
"Ни разу с этим не столкнулась! За этим прилавком, например, продавец-француз сыплет русскими словами и бесплатно подкладывает мне колбаску", – поделилась Чехова, опубликовав видео из французского кафе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Чехова появилась на публике с бывшим мужем.
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