Певица Алсу перестала гастролировать, потому что предпочла уделять больше внимания семье. Об этом она рассказала в интервью журналу Bonjour.

По словам Алису, она все еще записывает песни, выступает на мероприятиях, но не гастролирует. Певица отметила, что масштабные турне по стране несовместимы с ролью жены и матери. На этот шаг Алсу пошла осознанно, понимая, что у нее не получится совмещать карьеру и материнство.