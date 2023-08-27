Певица Алсу рассказала, почему отказалась от карьеры
Певица Алсу перестала гастролировать, потому что предпочла уделять больше внимания семье. Об этом она рассказала в интервью журналу Bonjour.
По словам Алису, она все еще записывает песни, выступает на мероприятиях, но не гастролирует. Певица отметила, что масштабные турне по стране несовместимы с ролью жены и матери. На этот шаг Алсу пошла осознанно, понимая, что у нее не получится совмещать карьеру и материнство.
"Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им", — подчеркнула артистка.
С 2006 года певица Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что певица Алсу появилась на публике без обручального кольца.