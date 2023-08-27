Актриса Любовь Руденко рассказала, зачем предложила мужу завести любовницу
Любовь Руденко посоветовала первому супругу найти любовницу, потому что сильно уставала на работе. Об этом актриса рассказала в интервью изданию "Утро.ру".
По словам артистки, во времена первого брака с актером Кириллом Макеенко она очень много работала и домой приезжала "уставшая как собака".
"С ужасом думала, как муж будет от меня еще чего-то хотеть, помимо того, что я зарабатываю для семьи деньги и убираю квартиру", — поделилась Любовь Руденко в интервью.
Именно тогда актриса разрешила мужу завести любовницу, с которой он мог бы "получать все, что хочет". Однако Руденко настаивала, чтобы эти отношения супруг держал в тайне. Спустя 23 года пара развелась.
Сейчас Любовь Руденко одинока, однако ее это устраивает.
"Нет ничего лучше, чем гостевой брак, когда люди сохраняют свою независимость. К тому же, я привыкла быть одна, мне с самой собой очень комфортно и не бывает скучно", — призналась актриса.
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