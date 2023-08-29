"Ходила в лохмотьях". Певица IOWA о бедном детстве

"Ходила в лохмотьях". Певица IOWA рассказала о бедном детстве и начале карьеры
Певица Катя IOWA рассказала, что в детстве ей приходилось ходить в "лохмотьях". Этим она поделилась в интервью изданию "СтарХит".
По словам артистки, она не могла найти себе друзей, так как многие ее считали выскочкой. В детстве, как призналась певица, она выглядела "странно", так как не могла себе позволить купить нормальную одежду.
"Из лоскутов протертых джинсов собирала «франкенштейна». Я ходила в лохмотьях, но сейчас это называется модой", - рассказала IOWA.
В начале карьеры ей приходилось писать песни в квартире с клопами и спать на чемодане на улице, но певица не считает, что тернистый путь обязателен для того, чтобы добиться признания.
"Нет четкой схемы, которая приводила бы к успеху! Чтобы стать Куртом Кобейном, не нужно жить в Сиэтле, иметь плохие отношения с родителями, играть в гараже и держать гитару не так, как все", - поделилась артистка.
Недавно Катя IOWA впервые стала мамой. У нее родился сын Лев от гитариста группы Леонида Терещенко.