"Ходила в лохмотьях". Певица IOWA о бедном детстве

Певица Катя IOWA рассказала, что в детстве ей приходилось ходить в "лохмотьях". Этим она поделилась в интервью изданию "СтарХит".

По словам артистки, она не могла найти себе друзей, так как многие ее считали выскочкой. В детстве, как призналась певица, она выглядела "странно", так как не могла себе позволить купить нормальную одежду.

"Из лоскутов протертых джинсов собирала «франкенштейна». Я ходила в лохмотьях, но сейчас это называется модой", - рассказала IOWA.

В начале карьеры ей приходилось писать песни в квартире с клопами и спать на чемодане на улице, но певица не считает, что тернистый путь обязателен для того, чтобы добиться признания.

"Нет четкой схемы, которая приводила бы к успеху! Чтобы стать Куртом Кобейном, не нужно жить в Сиэтле, иметь плохие отношения с родителями, играть в гараже и держать гитару не так, как все", - поделилась артистка.