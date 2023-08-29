Эксперт раскрыла секрет хороших фото Кейт Миддлтон

Фотограф Оливия Уэст рассказала, почему принцесса Уэльская Кейт Миддлтон всегда хорошо получается на снимках папарацци. Об этом пишет издание The Sun.

На самом деле супруга принца Уэльского Уильяма знает, что делать при виде камеры и пользуется некоторыми уловками.

Так, по словам фотографа, улыбаясь фотографам она всегда старается вытянуть подбородок немного вперед и вниз. Чтобы подчеркнуть стройность своей фигуры, Кейт Миддлтон выставляет руки спереди, создавая пространство между телом.