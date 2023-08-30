Киркорова высмеяли за розовый наряд с перьями

"Дурдом", "А врачи что говорят", "Ну некрасиво же, где ваша классика", "Диво дивное, чудо чудное", "Дяденьке почти 60", "Бездарно, смешно и неинтересно", "Нормальный парень был", Докатился бедолага", - написали под видео фанаты Киркорова.