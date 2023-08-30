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"Чудо в перьях": Филиппа Киркорова раскритиковали за розовый наряд

Певца Филиппа Киркорова раскритиковали за внешний вид. Артист опубликовал в своих социальных сетях новое видео.

Киркорова высмеяли за розовый наряд с перьями
© globallookpress.com

В ролике 56-летний Киркоров предстал в пестрых штанах, розовой накидке с перьями на голое тело и шляпе.

Поклонникам певца не понравился его эпатажный образ. В комментариях к публикации пользователи назвали артиста "чудом в перьях".

Кадр из видео

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"Дурдом", "А врачи что говорят", "Ну некрасиво же, где ваша классика", "Диво дивное, чудо чудное", "Дяденьке почти 60", "Бездарно, смешно и неинтересно", "Нормальный парень был", Докатился бедолага", - написали под видео фанаты Киркорова.

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