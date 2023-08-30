Актриса Мария Кожевникова опубликовала фотографии с их с мужем венчания в Ницце в 2013 году. Снимки появились в ее личном блоге в социальных сетях.

Кожевникова поделилась архивными фотографиями в честь важной даты. В этом году исполнилось 10 лет со дня, как они с супругом обвенчались.

"Это был один из самых лучших дней в моей жизни", - призналась актриса.

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По ее мнению, штамп в паспорте ничего не значит и не дает никаких гарантий, в отличие от клятвы, данной перед Богом.