Виктория Боня показала лицо после пластической операции
Блогер Виктория Боня опубликовала первую фотографию после пластической операции на лицо. Снимок появился в ее социальных сетях.
По словам Бони, завтра ей снимут дренаж, и она сможет помыть голову. Сейчас блогеру приходится делать примочки из воды с уксусом.
Через тканевые салфетки, которые практически полностью закрывают лицо, видны синяки под глазами и сильные отеки.
Соцсети
На прошлой неделе Виктория Боня рассказала, что обратилась к хирургу голливудских звезд и потратила на пластическую операцию 20 миллионов рублей. После этого знаменитость раскритиковали за то, что в своих социальных сетях она убеждала подписчиков в своей натуральности и рекламировала массажи.
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