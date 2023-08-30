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Виктория Боня показала лицо после пластической операции

Блогер Виктория Боня опубликовала первую фотографию после пластической операции на лицо. Снимок появился в ее социальных сетях.

По словам Бони, завтра ей снимут дренаж, и она сможет помыть голову. Сейчас блогеру приходится делать примочки из воды с уксусом.

Через тканевые салфетки, которые практически полностью закрывают лицо, видны синяки под глазами и сильные отеки.

Соцсети

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На прошлой неделе Виктория Боня рассказала, что обратилась к хирургу голливудских звезд и потратила на пластическую операцию 20 миллионов рублей. После этого знаменитость раскритиковали за то, что в своих социальных сетях она убеждала подписчиков в своей натуральности и рекламировала массажи.

Ранее Боня вмешалась в конфликт Хайдарова со звездными клиентками.

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