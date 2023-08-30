По словам Бони, завтра ей снимут дренаж, и она сможет помыть голову. Сейчас блогеру приходится делать примочки из воды с уксусом.

На прошлой неделе Виктория Боня рассказала, что обратилась к хирургу голливудских звезд и потратила на пластическую операцию 20 миллионов рублей. После этого знаменитость раскритиковали за то, что в своих социальных сетях она убеждала подписчиков в своей натуральности и рекламировала массажи.