Выяснилось, почему Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе отдыхают в Италии

Брэдли Купер и Ирина Шейк отправились в совместный отпуск в Италию ради общей дочери Леи. Об этом сообщает издание People.

© globallookpress.com

По словам близкого к звездной семье анонимного источника, бывшие супруги проводят время на итальянском курорте вместе с дочкой, чтобы порадовать ее.

"Поездка в Италию с дочерью доставляет удовольствие всей семье. Лея хочет, чтобы они путешествовали вместе. А Ирина и Брэдли состоят в хороших дружеских отношениях и оба хотят сделать Лею счастливой", – приводятся слова инсайдера.

На прошлой неделе супермодель выложила фотографии с отпуска, на которых она позирует в купальнике. Отдельно она опубликовала в личном блоге селфи своего бывшего супруга. Снимки породили новые слухи о возобновлении романтических отношений между звездами.