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Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка

Мария Кожевникова скоро станет мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге.

Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка
© РИА Новости

Звезда выложила в социальных сетях видеоролик, на котором позирует с округлившимся животом.

Соцсети

"Делюсь с Вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится", – так Кожевникова подписала пост.

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Пользователи поспешили поздравить актрису: пожелали ей счастья, здоровья и выдвинули гипотезы о том, кто родится – мальчик или девочка.

Ранее Мария Кожевникова показала фото с венчания в Ницце.

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