Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка

Мария Кожевникова скоро станет мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге.

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Звезда выложила в социальных сетях видеоролик, на котором позирует с округлившимся животом.

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"Делюсь с Вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится", – так Кожевникова подписала пост.

Пользователи поспешили поздравить актрису: пожелали ей счастья, здоровья и выдвинули гипотезы о том, кто родится – мальчик или девочка.