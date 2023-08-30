Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка
Мария Кожевникова скоро станет мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге.
Звезда выложила в социальных сетях видеоролик, на котором позирует с округлившимся животом.
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"Делюсь с Вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится", – так Кожевникова подписала пост.
Пользователи поспешили поздравить актрису: пожелали ей счастья, здоровья и выдвинули гипотезы о том, кто родится – мальчик или девочка.
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