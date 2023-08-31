Композитор Влади: "Дороже всего мои песни обошлись Баскову"

Композитор Олег Влади рассказал о гонорарах, которые получал за написанные песни от певца Николая Баскова. Интервью с ним публикует издание "СтарХит".

По словам Влади, больше всего из всех звезд, с которыми он работал, ему заплатил Николай Басков. Композитор и артист дружат уже 15 лет. За это время певец заказал у него 8-9 песен, но ни одну из них в итоге не исполнил.

"Дороже всего мои песни обошлись Николаю Баскову, моему давнему хорошему другу [...] Каждый раз он передавал мне гонорар и буквально заставлял брать его. Я пытался отказываться, ведь Коля столько сделал для меня за эти годы".

Несмотря на то, что Басков не спел написанные для него композиции, он все равно всегда за них платил. Влади предположил, что, возможно, когда-нибудь он их исполнит.