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48-летняя Шарлиз Терон рассказала о главной ошибке молодости

Актриса Шарлиз Терон рассказала, что считает своей главной ошибкой молодости. Она дала интервью журналу InStyle.

48-летней звезде задали вопрос, о каким поступках она сожалеет сейчас больше всего. Знаменитость ответила, что своей главной ошибкой молодости считает тонкие брови, которые она делала в 1990-х годах, когда они были популярны.

По словам Шарлиз Терон, из-за стандартов красоты тех времен ей до сих пор приходится восстанавливать густоту своих бровей.

В предыдущих интервью актриса также рассказывала, что ей кажется несправедливым утверждение, согласно которому мужчины стареют красиво, а женщины - "как срезанные цветы".

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Голливудская звезда убеждена, что всем нужно быть более чуткими по отношению друг к другу и к жизни. А самой ей даже нравятся возрастные изменения лица.

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