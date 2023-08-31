48-летняя Шарлиз Терон рассказала о главной ошибке молодости

Актриса Шарлиз Терон рассказала, что считает своей главной ошибкой молодости. Она дала интервью журналу InStyle.

48-летней звезде задали вопрос, о каким поступках она сожалеет сейчас больше всего. Знаменитость ответила, что своей главной ошибкой молодости считает тонкие брови, которые она делала в 1990-х годах, когда они были популярны.

По словам Шарлиз Терон, из-за стандартов красоты тех времен ей до сих пор приходится восстанавливать густоту своих бровей.

В предыдущих интервью актриса также рассказывала, что ей кажется несправедливым утверждение, согласно которому мужчины стареют красиво, а женщины - "как срезанные цветы".