Равшана Куркова впервые показала фото дочери

Не так давно стало известно о том, что 43-летняя актриса театра и кино Равшана Куркова стала матерью во второй раз. А на днях звезда опубликовала в своем личном блоге первую фотографию с новорожденной дочкой.

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Куркова не часто делится подробностями о своей личной жизни. Однако сегодня на ее странице в социальной сети появилось фото с дочерью на руках.

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"Мамина поддержка", – так Равшана подписала снимок.

Актриса родила дочь в марте этого года.