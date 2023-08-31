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Равшана Куркова впервые показала фото дочери

Не так давно стало известно о том, что 43-летняя актриса театра и кино Равшана Куркова стала матерью во второй раз. А на днях звезда опубликовала в своем личном блоге первую фотографию с новорожденной дочкой.

Равшана Куркова впервые показала фото дочери
© РИА Новости

Куркова не часто делится подробностями о своей личной жизни. Однако сегодня на ее странице в социальной сети появилось фото с дочерью на руках.

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"Мамина поддержка", – так Равшана подписала снимок.

Актриса родила дочь в марте этого года.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка.

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