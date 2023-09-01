Отношения Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского продолжаются 27 лет. Они не безоблачные, но крепкие, рассказала ведущая кулинарного шоу в интервью "Стархиту".

Юлия нашла в супруге авторитет и опору. Ей откликается то, что он делает, как работает, реализует талант в жизни и относится к ней самой.

"Андрей Сергеевич больше отец мне, чем своим детям. <...> Наши отношения не безоблачные, но крепкие, продолжаются уже 27 лет. Потому что он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери".

По словам ведущей, Кончаловский научил ее мудрости, в том числе – переживать трудности в отношениях и разрешать их вместе.

"Возникшее с годами принятие друг друга выражается в том, что после тяжелого скандала люди остаются рядом и переживают кризис вместе. Этому меня научил Андрей Сергеевич", – рассказала кулинар.

Юлия призналась, что раньше у нее была привычка физически бежать от размолвок. Однако она осталась в прошлом.