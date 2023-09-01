"Я не выдержал". Баста рассказал, жалеет ли о конфликте с Децлом
В 2016 году между Василием Вакуленко и Кириллом Толмацким, многим известными под псевдонимами Баста и Децл, вспыхнул конфликт, который так и не удалось урегулировать мирным путем. Спустя годы Василий рассказал, жалеет ли о произошедшем.
Когда-то исполнители состояли в нормальных отношениях и даже записали совместный трек. Но впоследствии между ними произошла ссора, которую разрешал суд. После этого артисты не общались, а в 2019 году Децл скончался.
"Я совершил ошибку в том, что мне надо было с ним просто поговорить, наверное. Сказать: "Кирюх, ну зря все это делается, потому что ты переходишь определенную грань. Не стоит этого делать", – высказался Василий в шоу "Вписка".
На сегодняшний день рэперу жаль, что конфликт состоялся. Однако он осознает, что этого, к сожалению, уже не изменить.