"Сама себе завидую". Елена Проклова рассказала об одиночестве
Елена Проклова в преддверии своего 70-го дня рождения рассказала журналистам kp.ru, что планирует провести праздник практически в одиночестве.
Елена Проклова проживает в Хостинском районе в Сочи в частном доме. Актриса отмечает, что окружена такой прекрасной природой, что побыть одной для нее – истинное счастье. Она не планирует празднование в большой компании, но предполагает, что к ней могут приехать бывший супруг Андрей Тришин и дочери.
«Побыть одной — это тоже счастье. Свобода, когда ты можешь распоряжаться своим временем и своими желаниями, — самое дорогое, что есть у человека», – призналась Проклова.
Так же артистка добавила, что считает себя счастливым человеком и не испытывает потребности еще раз выходить замуж.
«Трех браков мне вполне хватило. Не думаю, что где-то есть человек, которому я могу что-то дать, а он, в свою очередь, может что-то дать мне», — объяснила Проклова.
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