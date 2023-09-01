"Сама себе завидую". Елена Проклова рассказала об одиночестве

Елена Проклова проживает в Хостинском районе в Сочи в частном доме. Актриса отмечает, что окружена такой прекрасной природой, что побыть одной для нее – истинное счастье. Она не планирует празднование в большой компании, но предполагает, что к ней могут приехать бывший супруг Андрей Тришин и дочери.