Весной суд полностью удовлетворил иск Агаты Муцениеце и вынудил Павла Прилучного покинуть четырехкомнатную квартиру на западе Москвы. Тем не менее, актриса решила не останавливаться на достигнутом и требует от своего бывшего мужа компенсацию за расходы, которые ей пришлось понести, пишет "Стархит".

На текущий момент, Муцениеце и Прилучный продолжают разрешать все юридические вопросы через своих представителей, и мир между ними так и не наступил. Недавно, актриса подала иск в Головинский районный суд, требуя, чтобы ее бывший супруг оплатил расходы на адвокатов, которые были заняты во время последних юридических разбирательств. Эта сумма, к слову, не является астрономической.

"По иску Агаты Прилучной, Павлу Прилучному предъявлены требования о возмещении судебных расходов в размере 51 тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе актрисы.

Отмечается, что эти расходы включают в себя гонорары юристов и иные юридические издержки. Стоит отметить, что услуги адвокатов обошлись Муцениеце не слишком дорого, но это объяснимо тем, что проблемы с документами удалось решить за два всего заседания.