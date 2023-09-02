Миранда Керр рассказала о четвертой беременности

Австралийская модель Миранда Керр станет матерью уже в четвертый раз. Этой новостью она поделилась в социальных сетях.

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В личном блоге модель опубликована фотографию, где она руками придерживает округлившийся живот.

"Так взволнована объявлением о ребенке № 4. Это мальчик!", — так Миранда подписала новое фото, сообщив о поле будущего ребенка.

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Следом супермодель поделилась с подписчиками еще одной фотографией, на которой видны пронумерованные пары детских ботинок. Четвертая обувь оказалась для еще не рожденного мальчика.

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Три года Миранда Керр была замужем за актером Орландо Блумом, от которого у нее родился первый ребенок. С 2017 года модель состоит в браке с миллиардером Эваном Шпигелем.