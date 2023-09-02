Бритни Спирс сделала новую татуировку на фоне развода

Певица Бритни Спирс обратилась к тату-мастеру, чтобы набить новую татуировку. Результатом этой смелой инициативы знаменитость поделилась в своем личном блоге.

Бритни решила украсить поясницу татуировкой в виде змеи и запечатлела весь процесс на камеру. Решение пришло к ней на фоне развода с мужем Сэмом Асгари.

У 41-летней певицы уже есть несколько тату: отпечаток поцелуя на запястье, фея на пояснице и слово "исцеление" на шее.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари расстались спустя год после их свадьбы. По информации СМИ, за неделю до объявления о разводе, бывший муж певицы обвинил ее в изменах и съехал из их общего дома.

Кроме того, знаменитость обвинили в домашнем насилии. Журналисты писали, что певица нападала на мужа, даже когда он спал.