"Пришлось отпустить". Аверин объяснил, почему у него нет семьи

"Пришлось отпустить". Актер Максим Аверин объяснил, почему у него нет семьи
Актеру Максиму Аверину часто приписывают романы с его партнершами на экране. Однако в интервью журналу "Караван историй" он опроверг эти слухи и поделился подробностями личной жизни.
Максим Аверин долгие годы держал в тайне свои романтические отношения. Имя избранницы так и осталось неизвестным. Однако, как утверждает актер, сейчас пара не вместе.
"Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить. Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви — уходи. Не обманывай", — рассказал Аверин в интервью.
По словам актера, романтических чувств не осталось, поэтому он решил закончить отношения. Пара рассталась на дружеской ноте. Аверин и бывшая возлюбленная все еще чувствуют друг к другу тепло и привязанность.
В интервью актер также рассказал о своем тяжелом характере.
"Верный. Любящий. Ревнивый. Да, я ужасно ревную. Дурак, в общем", — признался Аверин.
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