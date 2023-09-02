"Пришлось отпустить". Аверин объяснил, почему у него нет семьи

Актеру Максиму Аверину часто приписывают романы с его партнершами на экране. Однако в интервью журналу "Караван историй" он опроверг эти слухи и поделился подробностями личной жизни.

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Максим Аверин долгие годы держал в тайне свои романтические отношения. Имя избранницы так и осталось неизвестным. Однако, как утверждает актер, сейчас пара не вместе.

"Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить. Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви — уходи. Не обманывай", — рассказал Аверин в интервью.

По словам актера, романтических чувств не осталось, поэтому он решил закончить отношения. Пара рассталась на дружеской ноте. Аверин и бывшая возлюбленная все еще чувствуют друг к другу тепло и привязанность.

В интервью актер также рассказал о своем тяжелом характере.

"Верный. Любящий. Ревнивый. Да, я ужасно ревную. Дурак, в общем", — признался Аверин.