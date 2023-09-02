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Назван гонорар певца Шуфутинского за выступления 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский выступит 3 сентября впервые за четыре года. Сумму гонорара артиста раскрыл Telegram-канала Mash.

Назван гонорар Шуфутинского за выступления 3 сентября
© РИА Новости

Сообщается, что артист выступит в этот день на трех концертах. Один из них пройдет в Кремле, еще два — это корпоративы. Журналисты выяснили, что за каждое мероприятие Шуфутинскому заплатят 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, был опубликован райдер певца. В нем указан алкоголь: например, бутылка белого вина Pinot Grigio и Chablis, а также бутылка 12-летнего виски Maсallan.

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Помимо спиртного, в райдере артиста указано большое количество гигиенических принадлежностей и сидушка на унитаз.

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