Назван гонорар Шуфутинского за выступления 3 сентября

Назван гонорар певца Шуфутинского за выступления 3 сентября
Певец Михаил Шуфутинский выступит 3 сентября впервые за четыре года. Сумму гонорара артиста раскрыл Telegram-канала Mash.
Сообщается, что артист выступит в этот день на трех концертах. Один из них пройдет в Кремле, еще два — это корпоративы. Журналисты выяснили, что за каждое мероприятие Шуфутинскому заплатят 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, был опубликован райдер певца. В нем указан алкоголь: например, бутылка белого вина Pinot Grigio и Chablis, а также бутылка 12-летнего виски Maсallan.
Помимо спиртного, в райдере артиста указано большое количество гигиенических принадлежностей и сидушка на унитаз.
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