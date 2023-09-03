Продюсер признался, что до того, как впервые пообщался с Валерией, она его жутко раздражала, а творчество певицы он просто терпеть не мог.

Однако, через некоторое время все изменилось. Пригожин решил попробовать поработать с певицей и назначил ей встречу. Валерия вспоминала, что в тот момент уже хотела оставить шоу-бизнес, но Иосиф уговорил ее не делать этого и организовать совместный проект. Певица согласилась, тем более, что после встречи у нее, по ее собственным словам, было ощущение, что они знакомы всю жизнь.