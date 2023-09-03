«Терпеть ее не мог». Иосиф Пригожин рассказал о начале отношений с Валерией
В эфире шоу «Кстати» продюсер Иосиф Пригожин вспомнил о своем отношении к знаменитой жене до их знакомства.
Продюсер признался, что до того, как впервые пообщался с Валерией, она его жутко раздражала, а творчество певицы он просто терпеть не мог.
«Я переключал радио, когда слышал Валерию. Терпеть ее не мог», — признался Пригожин.
Однако, через некоторое время все изменилось. Пригожин решил попробовать поработать с певицей и назначил ей встречу. Валерия вспоминала, что в тот момент уже хотела оставить шоу-бизнес, но Иосиф уговорил ее не делать этого и организовать совместный проект. Певица согласилась, тем более, что после встречи у нее, по ее собственным словам, было ощущение, что они знакомы всю жизнь.
В итоге совместной стала не только работа певицы и продюсера, но и жизнь: Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке уже 19 лет.