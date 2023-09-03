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Звезда "Мухтара" Александр Носик стал отцом

Актер Александр Носик сообщил в соцсетях, что впервые стал отцом.

Звезда "Мухтара" Александр Носик стал отцом
© Кадр из видео

Носик рассказал только о том, что у него родилась дочь и отметил, что никаких подробностей раскрывать не будет. Актер не назвал имя малышки, но признался, что чувствует себя очень счастливым в связи с рождением дочери.

По его словам, в семье произошли волшебное событие.

С пополнением в семье Александа Носика поздравили коллеги и друзья, среди которых Валентина Рубцова, Мария Берсенева, Катя Лель, Давид Виннер и другие.

Отметим, что Носик был женат дважды. Его первой супругой была специалист по юриспруденции Ольга фон Зингер, с которой Носик развелся в 2017 году. О второй жене актера ничего неизвестно.

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