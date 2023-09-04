"Жизнь поделилась пополам". Маргарита Суханкина – о приемных детях

"С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа – это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей! Поэтому работа тоже важна и ее должно быть достаточно, чтобы мы ни в чем не нуждались. У меня в голове все время это".