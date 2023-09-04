"Жизнь поделилась пополам". Маргарита Суханкина – о приемных детях

"Жизнь поделилась пополам". Маргарита Суханкина рассказала о приемных детях
Певица Маргарита Суханкина, экс-солистка группы Мираж, 10 лет назад стала матерью двух приемных детей. Как рассказала артистка ведущему программы "Когда все дома", сейчас она не представляет своей жизни без них.
В 2013 году звезда усыновила трехлетнюю Валерию и четырехлетнего Сергея. Суханкина безгранично их любит и считает родными.
"Я к своим детям отношусь, как будто сама их родила и это мои: единокровные, единородные. Дети, которых я никак не разделяю, не отделяю. Это мои руки, мои ноги. Отруби их – я не знаю, как я буду жить. Без них невозможно".
Вместе с тем певица всегда осознавала уровень ответственности принятого решения. Маргарита никогда не забывает о финансовой составляющей жизни подрастающих наследников и хочет обеспечить их всем необходимым.
"С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа – это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей! Поэтому работа тоже важна и ее должно быть достаточно, чтобы мы ни в чем не нуждались. У меня в голове все время это".
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