$96.34+0.01104.61-0.33

"Жизнь поделилась пополам". Маргарита Суханкина рассказала о приемных детях

Певица Маргарита Суханкина, экс-солистка группы Мираж, 10 лет назад стала матерью двух приемных детей. Как рассказала артистка ведущему программы "Когда все дома", сейчас она не представляет своей жизни без них.

"Жизнь поделилась пополам". Маргарита Суханкина – о приемных детях
© РИА Новости

В 2013 году звезда усыновила трехлетнюю Валерию и четырехлетнего Сергея. Суханкина безгранично их любит и считает родными.

"Я к своим детям отношусь, как будто сама их родила и это мои: единокровные, единородные. Дети, которых я никак не разделяю, не отделяю. Это мои руки, мои ноги. Отруби их – я не знаю, как я буду жить. Без них невозможно".

Миранда Керр рассказала о четвертой беременности

Вместе с тем певица всегда осознавала уровень ответственности принятого решения. Маргарита никогда не забывает о финансовой составляющей жизни подрастающих наследников и хочет обеспечить их всем необходимым.

"С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа – это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей! Поэтому работа тоже важна и ее должно быть достаточно, чтобы мы ни в чем не нуждались. У меня в голове все время это".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Агата Муцениеце подала очередной иск на бывшего мужа Павла Прилучного.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости