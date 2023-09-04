"Забыли о моем существовании". Дочь Елены Образцовой – о том, как переживала смерть матери

В 2015 году ушла из жизни известная оперная певица Елена Образцова. Ее дочь Елена рассказала в программе "Однажды" на НТВ о том, как справлялась с утратой.

© РИА Новости

Смерть матери от лейкемии далась Елене Макаровой очень тяжело. По ее словам, о недуге и прохождение курса лечения знали немногие. Однако даже после страшного известия друзья и коллеги не спешили поддерживать дочь знаменитости в столь непростой период.

Кадр из программы "Однажды"

"Когда мама ушла <...>, из друзей, знакомых, коллег мамы, мне позвонили четыре человека. <...> Масса людей, которые были вокруг мамы, забыли о моем существовании. Я была им неинтересна".

По словам Елены, многие сделали вид, что ее попросту нет.