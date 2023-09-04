"Не справилась с ее славой?". Клава Кока озвучила причины конфликта с Люсей Чеботиной
Когда-то певицы Клава Кока и Люся Чеботина состояли в хороших отношениях. Почему звездам не удалось их сохранить, автор хита "Покинула чат" рассказала в интервью Надежде Стрелец.
В последнее время бывшие подруги не общаются и периодически дают комментарии по поводу произошедшего между ними разлада. На этот раз причинами нашумевшей ссоры поделилась Кока.
По мнению Чеботиной, коллега и по совместительству близкая приятельница "не справилась с ее слевой". Клава же объяснила, что это не так, однако понимает, откуда взялись подобные мысли. Так, ведущая Надежда Стрелец предположила, что Кока нетактично пошутила, и селебрити с ней согласилась.
"Мы с Люськой всегда очень жестко шутили. <...> Но, видимо, были какие-то темы, которые были для нее табу. И в моменте этих шуток она смеялась, а через время, когда я задумалась, почему мы не общаемся вообще, она сказала: "Так ты же тогда так сказала... ", – высказалась собеседница на этот счет.
Артистка понимает, что смех над неприятными Люсе шутками мог выступать в качестве защитной реакции для последней. Однако Клава считает, что стоило ей об этом сообщаить, и тогда бы подобная тема не развивалась.
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