"Мы с Люськой всегда очень жестко шутили. <...> Но, видимо, были какие-то темы, которые были для нее табу. И в моменте этих шуток она смеялась, а через время, когда я задумалась, почему мы не общаемся вообще, она сказала: "Так ты же тогда так сказала... ", – высказалась собеседница на этот счет.