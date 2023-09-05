"Роман обломился". Маслова хотела увести мужа у Варлей

Актриса Нина Маслова рассказала, как хотела завести роман с мужем Натальи Варлей. Этим 76-летняя артистка поделилась в передаче "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".

© Кадр из фильма "Афоня"

Маслова вспомнила, как Нонна Мордюкова активно пыталась помочь ей устроить личную жизнь и даже познакомила с сыном высокопоставленного человека. По словам актрисы, "черная "Волга" привозила ему пайки", но у них с женихом "ничего не сложилось".

Однако Нина Маслова на тот момент не хотела семью и выходить замуж за человека, с которым ей не о чем разговаривать. Ей больше приглянулся сын Нонны Мордюковой Владимир Тихонов.

Маслова захотела завести роман с актером, но вскоре оказалось, что он женат на Наталье Варлей.