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"Кажется жестким человеком". Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной

Телеведущая Ольга Орлова высказалась о характере коллеги по "Дому-2" Ксении Бородиной. Об этом она написала в своих социальных сетях.

По словам Орловой, Бородина только с виду "кажется жестким человеком". На самом деле она - "совершенно тонкий и ранимый цветок". Про себя же Ольга Орлова сказала наоборот:

"С виду милашка, а внутри меня самурайская сталь. Не ведитесь на обертку, внешность обманчива", - написала телеведущая.

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Во время съемок шоу "Дом-2" Ольга Орлова и Ксения Бородина сдружились. Телеведущая отметила, что их отношения начались в осознанном возрасте, поэтому в них нет места конкуренции и доминированию.

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