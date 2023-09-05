Телеведущая Ольга Орлова высказалась о характере коллеги по "Дому-2" Ксении Бородиной. Об этом она написала в своих социальных сетях.

По словам Орловой, Бородина только с виду "кажется жестким человеком". На самом деле она - "совершенно тонкий и ранимый цветок". Про себя же Ольга Орлова сказала наоборот:

"С виду милашка, а внутри меня самурайская сталь. Не ведитесь на обертку, внешность обманчива", - написала телеведущая.