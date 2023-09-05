"Кажется жестким человеком". Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной
Телеведущая Ольга Орлова высказалась о характере коллеги по "Дому-2" Ксении Бородиной. Об этом она написала в своих социальных сетях.
По словам Орловой, Бородина только с виду "кажется жестким человеком". На самом деле она - "совершенно тонкий и ранимый цветок". Про себя же Ольга Орлова сказала наоборот:
"С виду милашка, а внутри меня самурайская сталь. Не ведитесь на обертку, внешность обманчива", - написала телеведущая.
Во время съемок шоу "Дом-2" Ольга Орлова и Ксения Бородина сдружились. Телеведущая отметила, что их отношения начались в осознанном возрасте, поэтому в них нет места конкуренции и доминированию.
Рамблер: главные новости