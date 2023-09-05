"Зубы выпали". Охлобыстин рассказал о состоянии Ефремова

"Зубы выпали". Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что у Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, выпали зубы на нижней челюсти. Об этом сообщает ТАСС.
Иван Охлобыстин регулярно приезжает навестить другу и коллегу. По словам актера, у Ефремова все нормально, и он "поправил свое здоровье".
Однако у артиста выпали нижние зубы. Как рассказал Охлобыстин, их необходимо восстанавливать, и сейчас они думают, как это можно сделать, так как в колонии помочь Ефремову оперативно не получится.
Помимо звезды сериала "Интерны", актера регулярно навещает музыкант Гарик Сукачев.
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