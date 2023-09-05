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Внук певца Михаила Шуфутинского женился на девушке из Израиля

Внук певца Михаила Шуфутинского Ной женился в Израиле. Его избранницей стала блогер Ахуве Махгерефт. Девушка поделилась снимками с женихом в своих социальных сетях.

Внук Шуфутинского женился на девушке из Израиля
© Соцсети

Невестка Ноя показала обручальные кольца и сообщила, что взяла фамилию возлюбленного - Шуфутински.

Известно, что пара познакомилась в Еврейском центре в США. Сейчас они живут в Израиле.

Соцсети

Внук Михаила Шуфутинского - рэпер. Он выступает под псевдонимом Westside Gravy и читает рэп на четырех языках.

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75-летний автор песни "Третье сентября" пока никак не прокомментировал женитьбу своего внука.

Ранее был назван гонорар Шуфутинского за выступления 3 сентября.

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