Внук Шуфутинского женился на девушке из Израиля

Внук певца Михаила Шуфутинского Ной женился в Израиле. Его избранницей стала блогер Ахуве Махгерефт. Девушка поделилась снимками с женихом в своих социальных сетях.

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Невестка Ноя показала обручальные кольца и сообщила, что взяла фамилию возлюбленного - Шуфутински.

Известно, что пара познакомилась в Еврейском центре в США. Сейчас они живут в Израиле.

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Внук Михаила Шуфутинского - рэпер. Он выступает под псевдонимом Westside Gravy и читает рэп на четырех языках.