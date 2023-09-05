Внук Шуфутинского женился на девушке из Израиля

Внук певца Михаила Шуфутинского женился на девушке из Израиля
Внук певца Михаила Шуфутинского Ной женился в Израиле. Его избранницей стала блогер Ахуве Махгерефт. Девушка поделилась снимками с женихом в своих социальных сетях.
Невестка Ноя показала обручальные кольца и сообщила, что взяла фамилию возлюбленного - Шуфутински.
Известно, что пара познакомилась в Еврейском центре в США. Сейчас они живут в Израиле.
Соцсети
Внук Михаила Шуфутинского - рэпер. Он выступает под псевдонимом Westside Gravy и читает рэп на четырех языках.
75-летний автор песни "Третье сентября" пока никак не прокомментировал женитьбу своего внука.
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