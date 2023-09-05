Лянка Грыу высказалась о переезде к возлюбленному в США

Актриса Лянка Грыу заявила, что пока не готова переезжать вместе с сыном Максимом к своему возлюбленному в США. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

По словам Грыу, переезд для нее - это большое решение, и надо учитывать множество факторов, в том числе ребенка.

"Я сделаю это, когда буду готова", - сказала актриса, поблагодарив при этом своего партнера, который уважительно относится ее пространству.

С 2022 года Лянка Грыу встречается с артистом Марселем Симоно. Пара встречается на расстоянии. Как признавалась актриса, из-за этого они часто сталкиваются с трудностями, но учатся их преодолевать.