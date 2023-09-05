Равшана Куркова рассказала, как назвала дочь
В марте этого года 43-летняя Равшана Куркова стала матерью во второй раз. В интервью "СтарХиту" актриса рассказала, как назвала дочь.
Девочку назвали Самира. Она растет спокойным ребенком и не нарушает режим сна родителей, поделилась подробностями знаменитость.
3-летний сын актрисы по имени Гаспар, в свою очередь, ревнует папу и маму к сестре, призналась актриса.
"Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс – пока, по крайней мере, это удается".
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