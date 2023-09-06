Муж звезды "Игры престолов" Софи Тернер подал на развод

Слухи появились в СМИ еще несколько дней назад, но только теперь подтвердились официально. Известно, что Джонас уже подал все документы для начала бракоразводного процесса. Между знаменитостями был заключен брачный контракт, поэтому финансовый вопрос перед ними не стоит.

Джо Джонас и Софи Тернер поженились в 2019 году. У пары есть две общие дочери: одной из них три года, второй - год. Их воспитание - то, что будет обсуждаться в суде. По словам певца, в последнее время он больше супруги проводил время с детьми и брал их с собой на гастроли. При разводе он хочет добиться того, чтобы у них были "частые и продолжительные контакты с обеими сторонами".