19-летняя звезда "Ворониных" показала отца своей дочери
Мария Ильюхина, известная по роли Маши в сериале "Воронины", опубликовала фотографию с мужем, ставшим отцом ее ребенка. Снимки появились в социальных сетях девушки.
19-летняя актриса замужем за Алексеем Шаровым. В марте этого года пара стала молодыми родителями: у них родилась дочь.
Фотографию с супругом Ильюхина показала в честь его дня рождения. На днях молодому человеку исполнилось 20 лет.
Соцсети
"С днем рождения, любовь", - подписала один из снимков девушка.
В комментариях подписчики написали, что, судя по кадрам, между парой действительно настоящие чувства.
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