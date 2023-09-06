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19-летняя звезда "Ворониных" показала отца своей дочери

Мария Ильюхина, известная по роли Маши в сериале "Воронины", опубликовала фотографию с мужем, ставшим отцом ее ребенка. Снимки появились в социальных сетях девушки.

19-летняя звезда "Ворониных" показала отца своей дочери
© Кадр из сериала "Воронины"

19-летняя актриса замужем за Алексеем Шаровым. В марте этого года пара стала молодыми родителями: у них родилась дочь.

Фотографию с супругом Ильюхина показала в честь его дня рождения. На днях молодому человеку исполнилось 20 лет.

Соцсети

"С днем рождения, любовь", - подписала один из снимков девушка.

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В комментариях подписчики написали, что, судя по кадрам, между парой действительно настоящие чувства.

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