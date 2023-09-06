Актриса Калашникова назвала пол своего ребенка

Звезда фильма "Праздники" Анастасия Калашникова рассказала, что родила сына. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

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Актриса стала мамой месяц назад - 5 августа. Отцом ребенка стал Егор Погорелов. Пол ребенка до вчерашнего дня пара не раскрывала. Но Калашникова решила все-таки поделиться личным во время премьеры комедии "Праздники" в кинотеатре "Октябрь".

"Я родила огромного сына весом почти 4600 кг! Богатырь! В роддоме все удивлялись, как мне удалось его выносить", - призналась актриса.

По ее словам, в съемках она принимала участие, уже будучи беременной, и ей приходилось скрывать живот.