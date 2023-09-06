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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и ее муж Джо Джонас впервые высказались о разводе

Джо Джонас и Софи Тернер выложили в своих личных блогах посты, в которых впервые прокомментировали новости об их разводе.

Звезда "Игры престолов" и ее муж впервые высказались о разводе
© Соцсети

Звезды не раскрыли причину расторжения отношений, однако заявили, что оно является обоюдным.

"После четырех прекрасных лет барка мы приняли обоюдное решение расторгнуть наш брак. Существует много предположений о причинах происходящего, но на самом деле это наше общее решение", – рассказали они.

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В заключение супруги выразили надежду на понимание со стороны общественности и попросили уважать их право на конфиденциальность.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер.

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