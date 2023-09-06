Звезда "Игры престолов" и ее муж впервые высказались о разводе

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и ее муж Джо Джонас впервые высказались о разводе
Джо Джонас и Софи Тернер выложили в своих личных блогах посты, в которых впервые прокомментировали новости об их разводе.
Звезды не раскрыли причину расторжения отношений, однако заявили, что оно является обоюдным.
"После четырех прекрасных лет барка мы приняли обоюдное решение расторгнуть наш брак. Существует много предположений о причинах происходящего, но на самом деле это наше общее решение", – рассказали они.
В заключение супруги выразили надежду на понимание со стороны общественности и попросили уважать их право на конфиденциальность.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер.
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