Дочь популярного российского певца Александра Малинина купила обручальные кольца.

23-летняя Устинья готовится к свадьбе с возлюбленным из Лондона. На днях в своих соцсетях невеста показала обручальные кольца от бренда Tiffany, которые приобрела для торжества.

"Последний день лета в Милане стал для нас знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца от Tiffany & Co. Скоро будет красиво", – рассказала девушка.

О помолвке пары стало известного в феврале этого года. Свадьба будет проходить в Лондоне.