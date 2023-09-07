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Дочь Малинина купила обручальные кольца от известного бренда и поделилась фото с подписчиками

Дочь популярного российского певца Александра Малинина купила обручальные кольца.

23-летняя Устинья готовится к свадьбе с возлюбленным из Лондона. На днях в своих соцсетях невеста показала обручальные кольца от бренда Tiffany, которые приобрела для торжества.

"Последний день лета в Милане стал для нас знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца от Tiffany & Co. Скоро будет красиво", – рассказала девушка.

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О помолвке пары стало известного в феврале этого года. Свадьба будет проходить в Лондоне.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Алсу вышла в свет без обручального кольца.

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