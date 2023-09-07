Беременная Кортни Кардашьян чуть не лишилась ребенка

Беременная телезвезда Кортни Кардашьян попала в больницу. Как выяснилось, блогер могла лишиться ребенка.

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В своих соцсетях Кардашьян опубликовала фото из больницы. На кадре она держит за руку своего мужа Трэвис Баркера. Выяснилось, что Кортни провели срочную операцию. В подписи к снимку звезда поблагодарила врачей за то, что они спасли ее и ее ребенка.

Кардашьян также поблагодарила мужа, который срочно прилетел из тура, чтобы быть рядом с женой.

Кортни добавила, что после трех беспроблемных беременностей она не были готова к тому, что ей придется ложиться на операцию.