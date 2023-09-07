"Вышла замуж за папика". Олеся Малибу показала супруга

"Вышла замуж за папика". Звезда "Дома-2" Олеся Малибу показала в соцсетях избранника
Звезда "Дома-2" Олеся Малибу связала себя узами брака с бизнесменом на 19 лет старше.
"Вышла замуж за любимого папика", – оповестила телезвезда подписчиков в соцсетях.
Церемония бракосочетания прошла в одном из московских ЗАГСов. Избранника Малибу зовут Артемий, он занимается бизнесом. По словам Олеси, еще в начале романа она выставила мужчине условия, которые он обязан соблюдать, если хочет быть с ней:
"Но самое мое главное условие — чтобы Артемий зарабатывал не менее двух миллионов рублей и отдавал все деньги мне. Он и на это был согласен еще до свадьбы. Все средства поступают на мой счет, а я уже их распределяю".
Соцсети
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