$98.20+0.35105.28+0.20

«Лучше бы мне такое». Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о болезни сына

В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» солист популярной группы «На-На» Вячеслав Жеребкин признался, что один из его сыновей страдает серьезным недугом.

Жеребкин рассказал о болезни сына
© РИА Новости

Певец был женат два раза: в первом браке на свет появились дочь и сын, вторая супруга родила Жеребкину еще одну дочь и троих сыновей.

Но в счастливую семью неожиданно пришла беда. В возрасте трех лет одному из сыновей Жеребкина диагностировали сахарный диабет 1 типа. Заболевание, увы, в данный момент считается неизлечимым.

Звезды, которые отказались от славы ради семьи

Вячеслав вместе с супругой почти все свое время уделяют заботе о больном ребенке, пытаясь облегчить его состояние.

«Он маленький, лучше бы мне такое», — высказался Жеребкин.

Ранее Анастасия Калашникова назвала пол своего ребенка.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости