Жеребкин рассказал о болезни сына

В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» солист популярной группы «На-На» Вячеслав Жеребкин признался, что один из его сыновей страдает серьезным недугом.

© РИА Новости

Певец был женат два раза: в первом браке на свет появились дочь и сын, вторая супруга родила Жеребкину еще одну дочь и троих сыновей.

Но в счастливую семью неожиданно пришла беда. В возрасте трех лет одному из сыновей Жеребкина диагностировали сахарный диабет 1 типа. Заболевание, увы, в данный момент считается неизлечимым.

Вячеслав вместе с супругой почти все свое время уделяют заботе о больном ребенке, пытаясь облегчить его состояние.