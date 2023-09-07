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Стилист Александр Рогов назвал самую модную звезду России

В беседе с изданием Sobaka стилист Александр Рогов рассказал, почему считает самой модной знаменитостью нашей страны телеведущую Анастасию Ивлееву.

Названа самая модная звезда России
© РИА Новости

Рогов отметил, что гардероб Ивлеевой практически идеален и создан, по словам стилиста, «по крупицам».

Он также отметил, что в числе аксессуаров ведущей есть совершенно удивительные вещи, вроде стеклянной сумки Coperni, а среди многочисленных костюмов, платьев и жакетов встречаются винтажные и культовые вещи.

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Рогов отметил, что поклонникам Насти вряд ли удастся узнать все бренды ее одежды, однако, стилист считает, что ее умение одеваться и отдавать предпочтение вещам определенного уровня заслуживает восхищения.

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