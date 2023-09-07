Названа самая модная звезда России

Стилист Александр Рогов назвал самую модную звезду России
В беседе с изданием Sobaka стилист Александр Рогов рассказал, почему считает самой модной знаменитостью нашей страны телеведущую Анастасию Ивлееву.
Рогов отметил, что гардероб Ивлеевой практически идеален и создан, по словам стилиста, «по крупицам».
Он также отметил, что в числе аксессуаров ведущей есть совершенно удивительные вещи, вроде стеклянной сумки Coperni, а среди многочисленных костюмов, платьев и жакетов встречаются винтажные и культовые вещи.
Рогов отметил, что поклонникам Насти вряд ли удастся узнать все бренды ее одежды, однако, стилист считает, что ее умение одеваться и отдавать предпочтение вещам определенного уровня заслуживает восхищения.
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