«Она не внучка Зайцева». Друг модельера раскрыл тайну его внучки

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни в апреле 2023 года, но споры о наследстве мэтра идут до сих пор. При этом некоторые близкие Зайцеву люди утверждают, что сам он все хотел оставить своей внучке Марусе. Но не успел.

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По правилам наследования первым в очереди является сын Вячеслава Зайцева Егор, с которым, у кутюрье были довольно напряженные отношения. А уже потом на наследство может претендовать Маруся.

Однако в эфире шоу программы «Малахов» внезапно открылась новая информация о внучке Зайцева. Помощник модельера, Николай Головин, сообщил некоторые подробности о рождении девушки.

«Юридически она не внучка Зайцева», — заявил Головин, отметив, что Маруся была рождена вне брака несовершеннолетней девушкой.

Сын Зайцева на ней женат никогда не был и, возможно, даже не вписан в документ о рождении Маруси как отец.