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«Она не внучка Зайцева». Друг модельера раскрыл тайну его внучки

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни в апреле 2023 года, но споры о наследстве мэтра идут до сих пор. При этом некоторые близкие Зайцеву люди утверждают, что сам он все хотел оставить своей внучке Марусе. Но не успел.

«Она не внучка Зайцева». Друг модельера раскрыл тайну его внучки
© РИА Новости

По правилам наследования первым в очереди является сын Вячеслава Зайцева Егор, с которым, у кутюрье были довольно напряженные отношения. А уже потом на наследство может претендовать Маруся.

Однако в эфире шоу программы «Малахов» внезапно открылась новая информация о внучке Зайцева. Помощник модельера, Николай Головин, сообщил некоторые подробности о рождении девушки.

«Юридически она не внучка Зайцева», — заявил Головин, отметив, что Маруся была рождена вне брака несовершеннолетней девушкой.

Сын Зайцева на ней женат никогда не был и, возможно, даже не вписан в документ о рождении Маруси как отец.

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В студии заявили, что если это правда, то Марусе придется делать экспертизу, чтобы доказать родство с кутюрье.

Ранее Екатерина Стриженова раскрыла имена внуков.

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