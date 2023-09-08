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Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака

Брак футболиста Павла Погребняка и его супруги Марии Шаталовой официально расторгнут. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" с ссылкой на информацию Преображенского района суда.

Мария и Павел Погребняк развелись
© Соцсети

Утверждено мировое соглашение, установлен размер алиментов и порядок общения с детьми: они будут проживать с матерью. Уточняется, что имущество пара делить не будет.

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Мария Погребняк подала на развод летом 2023 года. До этого в сети появлялась информация о том, что на тот момент еще муж и жена разъехались. В качестве возможной причины разрыва отношений называлась неверность футболиста.

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