Мария и Павел Погребняк развелись

Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака
Брак футболиста Павла Погребняка и его супруги Марии Шаталовой официально расторгнут. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" с ссылкой на информацию Преображенского района суда.
Утверждено мировое соглашение, установлен размер алиментов и порядок общения с детьми: они будут проживать с матерью. Уточняется, что имущество пара делить не будет.
Мария Погребняк подала на развод летом 2023 года. До этого в сети появлялась информация о том, что на тот момент еще муж и жена разъехались. В качестве возможной причины разрыва отношений называлась неверность футболиста.
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