Солист группы «Иванушки-International» женился во время съемок клипа

Один из солистов популярной группы «Иванушки-International» Кирилл Туриченко устроил сюрприз своей девушке Дарье Тарасовой во время съемок клипа на песню "Я хочу любви". Артист признался, что настолько проникся теплой атмосферой на съемках, что решил пойти на серьезный шаг.

По словам певца, момент заключения брака в кадре должен был быть постановочным, однако он решил позвать настоящую выездную бригаду для регистрации и пожениться прямо на съемочной площадке. Таким образом роспись на кадрах оказалась настоящей.

«Мы решили, что это видео пропитано любовью, там присутствует очень много видео счастливых людей, поэтому мы решили все это наконец-то сделать!» – объяснил Кирилл Туриченко.

Он также отметил, что после заключения официального брака отношениях в их паре никак не изменились – им всегда хорошо вместе.