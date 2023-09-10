Лариса Долина предстала на публике без макияжа

10 сентября звезда отметила день рождения. В своем блоге артистка показала, как ее поздравили коллеги во время полета. Долина сидела в своем кресле, как вдруг к ней подошли члены ее коллектива. Они подарили певице букет белых роз и исполнили для нее на саксофоне песню "Happy Birthday". На видео Долину запечатлели в трикотажном костюме и без макияжа.