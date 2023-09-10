Певица Лариса Долина предстала на публике без макияжа
68-летняя певица Лариса Долина появилась на публике без макияжа и поделилась соответствующим видео с подписчиками.
10 сентября звезда отметила день рождения. В своем блоге артистка показала, как ее поздравили коллеги во время полета. Долина сидела в своем кресле, как вдруг к ней подошли члены ее коллектива. Они подарили певице букет белых роз и исполнили для нее на саксофоне песню "Happy Birthday". На видео Долину запечатлели в трикотажном костюме и без макияжа.
"Не так часто отмечаешь свой день рождения в самолете. Так случилось сегодня рано утром по небесной дороге домой! Мой коллектив меня вот таким образом поздравил на высоте 10 тысяч метров", – поделилась эмоциями артистка.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Юлия Савичева показала, как выглядит без макияжа.