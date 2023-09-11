Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

На днях 37-летняя Регина Бурд, супруга артиста Сергея Жукова, вышла в свет в полупрозрачном черном платье, которое не скрывало ее округлившийся живот, сообщает "СтарХит".

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Пополнение в семье, вероятно, ожидается в конце этого года. Как рассказывал певец в своих интервью, дети просили у них еще одного малыша.

На сегодняшний день супруги уже воспитывают троих общих детей: дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Также у певца есть совершеннолетняя дочь Александра от первого брака.