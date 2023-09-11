"Я была страшная, депрессивная". Анна Плетнева рассказала о жизни до знакомства со вторым мужем
До встречи со вторым супругом Анна Плетнева переживала далеко не самые лучшие времена. Спустя годы в интервью передачи "Однажды..." на НТВ артистка поделилась подробностями о своем состоянии на тот момент.
По словам звезды, в ее личной жизни был полный крах, который привел к нервному срыву. После расставания с первым мужем Плетнева осталась с годовалым ребенком на руках и считала, что больше никогда не будет состоять в отношениях ни с одним мужчиной, так как не хотела, чтобы дочка росла с чужим человеком.
"Я тогда похудела до 39 килограммов. Я была страшная, депрессивная, все время плакала. И были на то причины, был очень тяжелый период в моей жизни, когда вот эту вот сильную, уверенную в себе женщину полностью стерли с лица земли", – призналась знаменитость.
По прошествии лет Анна с теплотой вспоминает знакомство со своим будущим супругом Кириллом Сыровым и не верит в то, что все пережитое в те годы происходило именно с ней.
"Мне сейчас кажется, что это сон, что это было просто не со мной. Поэтому в тот момент обвинять меня в том, что я увидела дяденьку богатого и сразу "о, вот он, ну-ка иди сюда", ну это вообще не про меня".
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