42-летний Крис Эванс женился на 26-летней актрисе Альбе Баптисте. Об этом сообщает издание Page Six.

Церемония прошла скромно: пара устроила торжество у себя дома в Бостоне. Среди гостей были только родственники и близкие возлюбленных. Все они, кстати, предварительно подписали соглашении о неразглашении и сдали свои телефоны.

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О романе знаменитостей стало известно осенью прошлого года. Возлюбленная Эванса является его коллегой по цеху и снимается в кино с 16 лет.