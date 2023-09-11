Алексей Воробьев перенес операцию

Алексей Воробьев перенес хирургическое вмешательство. Об этом он сообщил в своем личном блоге, находясь в больничной палате.

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Как оказалось, на протяжении нескольких недель певец был вынужден ходить со стеклом в руке. Именно из-за него Воробьев и оказался в больнице: инородное тело требовалось извлечь.

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Операция прошла успешно, и Алексея выписали домой. Руку артисту забинтовали, и он уже может ею двигать.

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Воробьев также признался своим подписчикам, что его организм необычно отреагировал на наркоз: перед операцией он цитировал "Гамлета", о чем ему впоследствии рассказал врач.